Felle rookontwikkeling in Deerlijk

De brandweer rukte zaterdag kort na het middaguur naar de firma Casier Reclycling langs de Sint-Elooisstraat. Daar was rookontwikkeling opgemerkt, waardoor omwonenden vreesden voor een industriebrand op de terreinen van dit recyclagebedrijf. Van een industriebrand was gelukkig geen sprake.

Snel werd duidelijk dat de rookontwikkeling veroorzaakt werd door een afvalverbranding op een veld langs de vlakbijgelegen Pladijsstraat. Omdat de felle rookontwikkeling zich verspreidde in de ruime buurt en over de Pladijsstraat hing, was bij de brandweer intussen een tweede oproep binnengelopen.

Toen de brandweerlui polshoogte gingen nemen via de Oudenaardse Heerweg, bleek een grote hoop takken verbrand te worden door een landbouwer, op een veld grenzend aan de Pladijsstraat en de Oudenaardse Heerweg. Omdat de man hier een vergunning voor had en er geen onmiddellijk gevaar was, hoefde de brandweer niet in te grijpen.

Op weg naar deze afvalbrand reed de autopomp zich vast op een aardeweg langs de Oudenaardse Heerweg. Een naburige landbouwer snelde ter hulp en trok de brandweerwagen los met zijn tractor. De wagen liep op het eerste zicht geen schade op.