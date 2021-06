Felle onweersbuien over deel van provincie

Vooral in Brugge en aan de oostkust gingen de buien fel te keer. Onder meer in Zeebrugge was er sprake van wateroverlast. Allicht mogen we vanavond nog wat lokale buien verwachten waarbij ook hagel kan vallen. Vannacht wordt het droger.

De wolkbreuk van deze middag zorgt voor enige wateroverlast, zoals hier in Zeebrugge het geval is. Volgens de voorspellingen mogen we zeer lokaal nog enkele onweersbuien verwachten de komende uren maar zou het vanavond geleidelijk droger worden. #nattevoeten pic.twitter.com/DkyjBjaKaj — Politie Brugge (@PolitieBrugge) June 18, 2021