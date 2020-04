Er komt felle kritiek op de 'kliklijn' van de politie van de zone Westkust, ondermeer van kamerlid Franky Demon uit Brugge. Hij is tegen. Want mensen tegen elkaar opzetten is het laatste wat we nu nodig hebben, klinkt het.

En ook de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker reageert fors. "Tweedeverblijvers zijn economisch heel belangrijk zegt hij, stop dan ook met hen als criminelen te behandelen."

Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: "Ik heb absoluut heel wat bezwaren tegen een kliklijn. Ik ben vroeger meer dan 20 keer naar het Oostblok geweest, ik weet wat een communistisch regime is, ik weet wat de Stasi is. Onze politie is geen Stasi. En onze mensen zijn geen verklikkers. Wij zijn altijd tevreden als tweedeverblijvers hier zijn, zij zijn ‘het zout op de patatten’ op ons inkomen, want het is de enige economie die wij hebben. Wij moeten die mensen nu ook niet als criminelen gaan beschouwen.

Franky Demon, kamerlid (CD&V): "Als mensen extreme zaken zien, dan gaan ze bellen naar de politie. Dat doet iedereen de dag van vandaag. Dit nu nog extra gaan doen, gaat mensen nog banger maken, dat hebben we nu niet nodig. We hopen dat we de curves van overlijden zo snel als mogelijk gaan kunnen afvlakken. Maak de mensen nu niet banger, en jut hen niet op."

