Felle hagelbuien boven regio Brugge

Onze weerman Geert Naessens had gewaarschuwd voor felle buien naar de avond toe. En die kwamen er ook. Eerst kreeg de regio ten zuiden van Gent de volle laag en die bui schoof op richting Beernem-Zedelgem-Brugge. Door de vele hagel kregen heel wat straten en tuinen een erg winterse aanblik. Het is niet uitgesoten dat er zondagavond nog felle regen- of hagelbuien onze richting uitkomen.

UPdate #hagel (18:38). Het noorden van West-Vlaanderen moet opletten voor een agressieve #buienlijn en flink wat hagel. Matig uw #snelheid in het verkeer. Video uit #Beernem door Claudia Dpr #NWBNLX pic.twitter.com/f2UL7EoiB9 — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 7 april 2019