Felle brand in appartementsgebouw in Oostende

In Oostende heeft een felle brand gewoed in een appartementsgebouw op de zeedijk.

Het vuur ontstond op de bovenste verdieping, op het dakappartement van het gebouw, recht tegenover de Wellingtonrenbaan. Het medisch rampenplan was even van kracht. Uiteindelijk is één vrouw, wellicht de bewoonster, uit het appartement gehaald, ook vier andere bewoners moesten naar buiten.

Ondertussen is het vuur geblust, maar er is veel schade. Het appartement is wellicht onbewoonbaar.

Beelden via Het Ostends Nieuws.