Felle brand in Aartrijke, kledingzaak onder appartement ontruimd

In Aartrijke heeft een felle brand gewoed boven de bekende kledingzaak A-mode. Die is ook ontruimd.

De brandweer kreeg de oproep voor de felle brand rond twee uur vanmiddag. Het vuur was te zien van op straat, in de Brugsestraat. (lees verder onder de foto)

Het appartement waar de brand woedde is boven een kledingzaak. Die is meteen ontruimd.

Volgens de eerste vaststellingen is het vuur ontstaan op het terras van het appartement. Niemand raakte gewond -er was ook niemand thuis- er zijn twee honden gered. Er zijn wel nog twee katten van de bewoners vermist. (lees verder onder de foto)

In de winkel zelf is er rook- en waterschade. Ook een aanpalend gebouw is licht beschadigd door de felle brand.