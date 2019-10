Felix De Clerck aan de slag als adviseur van CD&V-minister Crevits

Felix De Clerck gaat aan de slag als raadgever Cultuur, Media en Innovatie bij Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). Dat heeft De Clerck maandag via Twitter bekendgemaakt.

"Wie een job heeft voor mij mag zich melden", zo liet Felix De Clerck de dag na de verkiezingen van 26 mei optekenen in de Krant van West-Vlaanderen. De 35-jarige Kortrijkzaan greep bij de verkiezingen van 26 mei namelijk naast een zitje in het Vlaams Parlement en had eerder al zijn job als directeur van Kunstenpunt vaarwel gezegd.

Nu gaat de zoon van Stefaan De Clerck dus aan de slag op het kabinet van Vlaams viceminister en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits. De Clerck wordt er raadgever Cultuur, Media en Innovatie (wetenschapscommunicatie).