Fel onweer trekt over West-Vlaanderen

Een fel onweer is vanmorgen over de provincie West-Vlaanderen getrokken. Weerman Geert Naessens waarschuwde voor actieve cellen met felle bliksem en buien.

"Korte voorwaarschuwing!". Zo begint weerman Geert Naessens zijn bericht op Facebook dat hij rond 6u postte. "Erg felle onweders onderweg naar West-Vlaanderen! Er ligt een erg actieve cel in de regio Oostende-Bredene-Oudenburg. Trekt noordwaarts."

Nog meer onweer

"Daarbovenop ligt een volledige gesloten lijn met onweersbuien nu ter hoogte van de West-Vlaamse grens met Frankrijk. Deze lijn trekt noordwaarts. Het onweer is niet overal even actief, maar er zitten felle cellen in!"

Volgens sommige meldingen gaat het onweer gepaard met felle regenbuien, van 10 tot 15 liter per vierkante meter.

#1722 nummer is actief voor eventuele melding van #wateroverlast. Hiermee ontlast men de #noodcentrales die bereikbaar zijn voor levensbedreigende situaties op #112 (brandweer en ziekenwagen) en op #101 (dringende politiehulp) — Crisis WVL (@CrisisWVL) June 19, 2019

Fel onweer trekt over West-Vlaanderen. Een erg actieve cel trekt noordwaarts, volgens weerman @GeertNaessens . En een gesloten lijn onweersbuien trekt grens over vanuit Frankrijk #focuswtv pic.twitter.com/OBmtanyyma — Andy Debo (@andy_debo) June 19, 2019

Goedemorgen! Een indrukwekkende #wolkenformatie trekt momenteel over de provincie West-Vlaanderen (#België). Veel mensen capteren weerfoto's van een #shelfcloud. Onweer gaat ook gepaard met een hoge bliksemfrequentie. Foto uit #Tielt dankzij Daveke Van Stekelenburg-Louage #nwbnlx pic.twitter.com/sQipZbL7hm — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) June 19, 2019