Fel onweer met hagel levert mooie beelden

Abrupt einde aan een mooie lentedag gisteren: een zware onweerszone trok vanuit Noord-Frankrijk over onze provincie. Gelukkig bleef de overlast beperkt. Het leverde wel mooie beelden op.

De onweerszone kwam tot ontwikkeling boven Noord-Frankrijk en bereikte in de loop van donderdagavond onze provinciegrens. Veel regen in korte tijd, hagelstenen en heel wat bliksemschichten die de hemel oplichten: zo trok het onweer van aan de Franse grens richting het noorden van onze provincie. Voor fotografen was die een ideale kans om mooie beelden te maken van het natuurfenomeen.

De overlast viel al bij al mee. Op enkele locaties, zoals in Ieper, was er sprake van wateroverlast.

Dit is een foto van Philippe Vercoutter vanop de Kemmelberg:

Dit zijn foto's van Jan-Willem Bekaert, Dion Pauwels en Kevin Broucke: