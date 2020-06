Feestzalen kreunen onder annulaties deze zomer

Het zijn traditiegetrouw topmaanden voor huwelijksfeesten, babyborrels of bedrijfsfeesten, maar door de coronacrisis blijven de feestzalen leegstaan. Veel feestvierders annuleren of stellen hun feest uit omwille van de beperking tot 50 gasten en de social distancing-maatregelen.

Om de schade te beperken starten ze in feestzalencomplex Saint Germain met een pop-uprestaurant. "Veel feesten met maximaal 50 mensen zijn er namelijk niet", vertelt uitbater Tim Saint Germain daarover. "Voor het pop-uprestaurant zullen we 50 couverts voorzien. Zo kunnen we voorzichtig onze activiteiten weer opstarten en enkele van onze mensen opnieuw aan het werk zetten."

Verloren jaar

Saint Germain maakt zich dan ook op voor een kalme zomer, maar laat aanvragen voor feesten deze zomer wel doorgaan. "2020 is een zo goed als verloren jaar. We duimen voor een stevig najaar zonder grote beperkingen of toch met enkele honderden aanwezigen per feest. Dat zou veel goed maken. Tegelijk zullen we de komende jaren hard moeten werken om het verlies van dit voorjaar goed te maken", besluit Tim.