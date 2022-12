Feestzalen klaar voor oudejaar, maar reservaties komen laat binnen

Over twee dagen is het zover. Dan vieren we met zijn allen de overgang van oud naar nieuw, voor het eerst in drie jaar zonder beperkingen. De feestzalen brengen alles in gereedheid om er een onvergetelijk feest van de te maken.

Maar toch is niet alles weer bij het oude. De reservaties lopen heel laat binnen en veel mensen houden het blijven een afhaalmenu bestellen, net als de vorige jaren. Pieter Hubrecht, Salons Denotter (Zedelgem): "Wat we wel merken is dat er veel mensen take away bestellen voor thuis, die eigenlijk de weg om thuis te blijven gevonden hebben en die met twee, drie bevriende koppels oudejaar thuis vieren."

Een overblijfsel van de coronaperiode of misschien niet. Voor een aantal mensen valt de kostprijs van het oudejaarsavondmenu mogelijk te duur uit in deze moeilijke tijden. Vast staat dat feestvierders ook lang de kat uit de boom kijken. "We voelen wel dat de mensen een afwachtende houding aannemen om te boeken. Normaal gezien zitten we tegen november eigenlijk vol. Maar dit jaar hebben we gemerkt dat het eigenlijk maar gestart is vanaf november. Ons gevoel is dat de groepjes kleiner zijn dan vroeger."

Knaldrang

In het Kursaal in Oostende is plaats voor 2000 feestvierders. De oudejaarsnacht is een traditie met vuurwerk op het strand. En vandaag word licht en geluid opgezet en getest. En voldoende drank aangevoerd om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Tim Seynaeve, Kursaal Oostende: "Wij zijn eigenlijk al 3 jaar aan het wachten om alle confetti, dat hier al 3 jaar stof aan het vergaren is, af te kunnen schieten. En wij zijn ook benieuwd naar de mensen. We hebben zelf ook getwijfeld: na 3 jaar, gaan de mensen nog wel zin hebben om te komen feesten? Maar we zitten nu al aan 1.200 tickets."

Maar ook hier lopen zelfs nu nog altijd late boekingen binnen. En het was lang wachten op reservaties. "Ik denk dat mensen ook wel gewend zijn om nu thuis iets te organiseren onder elkaar. Maar we merken nu toch wel de laatste week dat de ticketverkoop echt wel aan het boomen is en dat de mensen toch wel uitkijken om buiten te komen."