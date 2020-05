Feestzaal Hula klaar voor heropening met coronaproof terras

Normaal beslist de nationale veiligheidsraad pas op 3 juni over de horeca, maar dat is te laat zegt de sector. Experten en virologen bespreken de kwestie vandaag. Ook het restaurant met feestzaal Hula in Heule vraagt nu snel duidelijkheid van de overheid. "Elke dag is dag te veel. De veiligheid staat voorop. Maar het is zeer frustrerend om te zien dat in Europa de horeca weer opstart. Wij blijven in ongewisse over nieuws", zegt Thijs Clinckemaillie. Alle communiefeesten, babyborrels en andere feesten zijn uitgesteld tot het najaar. Voor deze zomer blijft het nog altijd koffiedik kijken. "Ik hoop dat we vandaag of morgen bericht krijgen," zegt de uitbater.

Coronaproof terras

Thijs en zijn team zijn alvast zelf begonnen met het opbouwen van een coronaproof buitenterras volgens de anderhalvemeter-regel. Alle tafels staan ver genoeg uiteen en er is plaats voor maximum vier personen. Een deel van de parking wordt afgesloten als zomerterras. Het restaurant draait momenteel op take-away maaltijden, maar die kunnen maar 10 procent van de normale omzet goedmaken. Vraag is of de klanten snel zullen terugkomen om te tafelen. In andere Europese landen blijft een stormloop op terrasjes en restaurants uit, velen sloten zelfs al terug hun deuren wegens niet-rendabel.