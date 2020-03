Zaterdagavond organiseert Chiro Pimpernel uit Westvleteren hun jaarlijkse fuif Bar Canard. Maar na de overvloedige regen staat de feesttent volledig onder water. Maar niet getreurd, er komt een nieuwe tent, even verderop.

De foto's spreken voor zich. Het water staat op sommige plaatsen tot een halve meter hoog in de tent. De tent afbreken is geen optie, en dus blijft de huidige tent staan. Maar er komt een nieuwe tent, 200 meter verder, in een wat hoger gelegen stuk weide. En dus kan de fuif morgen gewoon doorgaan.