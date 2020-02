Op 14 februari wordt muzikant en liedjesschrijver Raymond van het Groenewoud 70 jaar. Zelf is hij, in zijn bekende stijl, niet heel erg onder de indruk, maar hij komt er wel mee naar buiten.

Het wordt een feestjaar met een film over zijn leven, een nieuw album en straks ook een reeks van 15 optredens. Hij komt maar liefst 4 keer spelen in West-Vlaanderen. Raymond is geboren in Schaarbeek, groeide op in Amsterdam, maar woont nu al 30 jaar in Brugge.

Wij zochten hem thuis op. Straks meer.