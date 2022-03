In Kortemark is de nieuwe site 'De Mouterij' vandaag feestelijk geopend. In dit nieuwe gebouw vindt de vernieuwde bibliotheek onderdak en is er ruimte voor heel wat vrijetijdsactiviteiten.

De voormalige site van brouwerij Louwaege in Kortemark heeft een nieuwe bestemming. Het was een werk van lange adem, maar dat werpt eindelijk z’n vruchten af. Kortemark beschikt nu over een gloednieuwe bibliotheek met meer dan 40.000 stukken. Daarnaast is er zowel in De Mouterij als erbuiten voldoende ruimte voor allerlei vrijetijdsactiviteiten. Het dakterras van de mouterijtoren is de kers op de taart en biedt een fantastisch uitzicht op het hart van onze provincie.