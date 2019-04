Feestelijk openingsweekend voor muziekcentrum Trax in Roeselare

Muziekcentrum Trax in het centrum van Roeselare is helemaal klaar voor de officiële opening. Het hele weekend staan er gratis concerten en evenementen gepland.

Muziekcentrum Trax maakt deel uit van de Trax-site, waar vroeger een pakjesdepot gevestigd was. De werken aan de site hebben 5 jaar geduurd. Pronkstuk is de gloednieuwe polyvalente zaal voor muziekoptredens, theatervoorstellingen en fuiven.

"De zaal is uniek in Roeselare", zegt coördinator Dieter Declerq. "De zaal heeft een capaciteit van 800 personen, een zaal van die grootte bestond nog niet. In principe kan iedereen hier terecht. Het accent ligt op muziekbeleving, maar toneel, fuiven en ook recepties kunnen hier allemaal georganiseerd worden.

Vlot bereikbaar

De zaal ligt in het centrum van Roeselare, vlakbij het trein-en busstation. De hele transformatie van de Trax-site heeft 8 miljoen euro gekost. Grote namen als SX en Hooverphonic komen dit weekend mee het podium inspelen.