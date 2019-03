Feest vol folklore in Dranouter

Borelle gaat terug op een oude traditie, die beëindigd werd in 1905. Het gebruik bestond in het ontsteken van een vuur op de Waaienberg en die daarna binnenbrengen in het dorp. en het binnenbrengen ervan in het dorp. In 1976 werd in Dranouter weer aangeknoopt met deze verdwenen traditie. Sindsdien wordt Borelle opnieuw jaarlijks georganiseerd in Dranouter.

Oud Germaans Gebruik

De leuze die weer honderden keren zal weerklinken is“Borelle, Borelle, stik het vier in d'helle!” Borelle gaat terug op een oud Germaans gebruik en was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid. Vuur en rook verdreven de boze geesten en brachten voorspoed voor de gewassen, voor de dieren en voor de mensen. Rond het vuur werd er dan gedanst en gezongen. Van zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de as.

Bralle

De naam Borelle zou voortkomen van bralle. Bralle is een bundel stro die men op een stok stak en die daarna in brand werd gestoken. Zo had met een fakkel. Bij het binnenkomen van het vuur in het dorp werd op iedere hoek van hun tocht een stropop in brand gestoken.

Programma Borellefeest 2019:

Om 16u00: Lentegevelversiering aan de Dranouterse huizen.

Om 16u45: Verzamelen aan de wandelboom op het Planciusplein in Dranouter. Opwachting door “dé Academie Folkband” uit Dranouter en Ieper. De Borelleman kondigt aan.

Om 17u00: Vertrek familie-wandeling met muziekgroep “Te Fête” en stropoppen-verbranding op elk kruispunt rond het dorp.

Bij zonsondergang: Lente-vuur op de Monteberg. Fakkeltocht naar het dorp onder begeleiding van “dé Academie Folkband” uit Dranouter & Ieper.