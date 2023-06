Feest van het Paard in Krombeke: "Spektakel en spanning"

In Krombeke bij Poperinge bracht het Feest van het Paard gisteravond opnieuw veel volk op de been. Voor de folkloristische paardenrennen, zoals drafrennen, een wedstrijd voor boerenpaarden en voor pony’s.

Maar het is vooral de Grote Steeple die voor spektakel zorgt. Een hele uitdaging voor de organisatie, want een kraan moet eerst op het parcours nog snel de Krombeke beek uitgraven. En terwijl de medewerkers de hindernissen plaatsen, wordt de beek met water gevuld. 8 paarden komen aan de start voor 3 ronden en dus drie sprongen over de beek. Spektakel en spanning troef.

Volgend jaar is het 110 jaar “Feest van het Paard” in Krombeke en dat wordt een heel bijzonder programma.

