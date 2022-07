'Feest' staat centraal op 61ste Cartoonfestival Knokke-Heist

In Knokke-Heist is de 61ste editie van het jaarlijkse Cartoonfestival officieel van start gegaan. Het evenement staat deze keer helemaal in het teken van het thema 'Feest!'. Zoals steeds kunnen cartoons van bekende tekenaars uit binnen- en buitenland gratis bewonderd worden.

De 61ste editie van het Cartoonfestival Knokke-Heist kreeg als ondertitel niet toevallig 'Waar is da feestje?' mee. Het is een verwijzing naar allerhande feesten die tijdens de coronacrisis gemist werden. Vijftien bekende en minder bekende Belgische cartoonisten probeerden dat thema te vereeuwigen in spitsvondige spotprenten.

De bezoekers kunnen onder andere genieten van tekeningen van Kim, Lectrr en Zaza. Ook de geselecteerde cartoons van de wedstrijden Gouden Hoed Knokke-Heist en Press Cartoon Belgium mogen uiteraard niet ontbreken in cultuurcentrum Scharpoord. Canary Pete won een cheque van 5.000 euro voor de beste cartoon die in 2021 in de nationale pers werd gepubliceerd.

De jury koos voor de cartoon uit Gazet van Antwerpen, omdat die duidelijk de absurde en aanhoudende onwil van de overheden ten opzichte van de dringende klimaatcrisis uitbeeldt. De twee ambtenaren die zich achter de dijk van rapporten verschuilen, tonen zich blind voor de realiteit en doen geen moeite om eens over de dijk te kijken. De tekening speelde ook in op de watersnood in Wallonië van vorige zomer. Daarnaast deden 491 artiesten uit 95 landen een gooi naar de Gouden Hoed.

In totaal werden 2.455 cartoons ingestuurd. De zeskoppige vakjury stond zoals steeds onder leiding van Chris Dusauchoit, maar bevatte onder anderen ook Kamal Kharmach en Bruno Wyndaele. De overwinning ging uiteindelijk naar de Braziliaan Evandro Alves, met 'Santa Claus sick'. Het Cartoonfestival Knokke-Heist loopt nog tot en met zondag 28 augustus. Naast de gratis tentoonstelling zijn er op weekdagen ook creatieve workshops voor kinderen voorzien.