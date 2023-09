Feest! Focus bestaat 30 jaar

Vandaag is het exact 30 jaar geleden dat Focus televisie voor het eerst op antenne ging, een absolute mijlpaal voor het noorden van West-Vlaanderen. Vanaf woensdag 6 september blikken we in onze verjaardagsshow 'Preus Lik 30' terug op de voorbije 30 jaar.

Exact 30 jaar geleden kwam Tony Van den Bosch voor het eerst met Focus in de huiskamer. Hij verliet de BRT, de Zevende Dag, om met regionale televisie te starten. Voor schermgezichten Brigitte Balfoort en Jan Smekens is hij nog altijd een bepalende figuur. "Hij was eigenlijk onze mentor, en ook een beetje onze vader", vertelt Brigitte.

"Nooit nog zo gelachen"

Die eerste jaren hadden bovendien ook iets bijzonders. "We waren eigenlijk nog een heel kleine ploeg. Dat maakte dat er ook een enorme samenhorigheid was. En we hebben gelachen... Echt, mijn carrière nadien heeft nog een tijdje geduurd, en nog altijd. Maar nooit heb ik nog zo gelachen als die eerste periode van Focus", blikt Balfoort terug.

Lachen en terugblikken doen we ook in een nieuw seizoen van Preus lik 30. Op woensdag 6 september ontvangen we Kamagurka en Geert Hoste.

Bekijk hier een terugblik op het prille begin: