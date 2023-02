Federaal parket komt met reactie na verijdelde aanslag op verkiezing Miss België

Bij de Miss België verkiezing in Plopsaland De Panne is wellicht een aanslag verijdeld. Een Limburger van 46 jaar die wapens bij zich had is opgepakt. Het motief van de man zal moeten blijken.

De politie was massaal aanwezig en voerde nadien nog een uitgebreide controle uit in de zaal. Het federaal parket nam de dreiging heel ernstig en de show kon pas uren later van start gaan.

Erik van der Sypt van het federaal parket: "Gisteren hebben wij informatie gekregen dat er iemand eventueel een aanslag wou plegen op de verkiezing van Miss België. Die persoon kon geïdentificeerd worden en opgepakt worden in De Panne gisteren rond halfzes. Hij had een vuurwapen bij zich en er lag nog een vuurwapen in de koffer van zijn wagen."

GRONDIGE POLITIECONTROLE

Voor de arrestatie controleerde de politie de invalswegen naar Plopsaland en de afrit van de E40, want de politie in Limburg had via de omgeving van de man gehoord over het dreigement van een aanslag tijdens de miss verkiezing. De man komt uit Lommel en is 46 jaar. De Limburger was vergezeld door een Nederlandse vrouw maar zij zou niet op de hoogte geweest zijn van zijn plan.

De man zou er extreme ideeën op na houden en mentaal problemen hebben, maar zijn precieze beweegredenen zijn nog onduidelijk: "Voorlopig zijn zijn beweegredenen nog onduidelijk. Hij komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Hij was in ieder geval niet gekend bij politiediensten of veiligheidsdiensten."