Fedasil Jabbeke gooit deuren open

Het opvangcentrum Fedasil in Jabbeke houdt vandaag een opendeurdag. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werking van een asielcentrum. Naast randanimatie zorgen de bewoners voor hapjes uit de hele wereld.

Het opvangcentrum van Jabbeke gooit tussen 13 en 18u de deuren open. Bezoekers krijgen een rondleiding doorheen het opvangcentrum en maken kennis met de bewoners en het personeel. Daarbij wordt de de betekenis van ‘Bed, bad, brood en medische zorgen’ uitgelegd, dat zijn vier begrippen die regelmatig opduiken in de media.

Naast een drankenstand kan iedereen genieten van lekker traditionele hapjes uit de vier continenten. Er is ook heel wat randanimatie voorzien.

Het asielcentrum

In het opvangcentrum verblijven momenteel 160 bewoners waarvan een vierde minderjarigen. Het gaat om gezinnen en alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen. Af en toe verblijven er in het opvangcentrum ook alleenstaande mannen maar dan met een kwetsbaar profiel. De bewoners zijn van overal in de wereld afkomstig. Tot nog toe passeerden er al meer dan 40 nationaliteiten in Jabbeke. Volgende maand schaalt het centrum op naar ongeveer 300 bewoners.

Fedasil Jabbeke werft momenteel ook nog personeel aan. Het gaat dan om sociale begeleiders, administratief en logistiek personeel en personeel in de branches boekhouding en HR.