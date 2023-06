FBI linkt hem aan mislukte aanslag: verdachte voor terrorisme uit Koksijde vrij met enkelband

In het onderzoek naar een terroristische moord in Irak heeft een Iraakse man uit Koksijde de gevangenis eind mei met een enkelband mogen verlaten. Dat bevestigt zijn advocate. De verdachte (38) ontkent nog altijd elke betrokkenheid.

Het onderzoek ging van start na buitenlandse informatie over de verdachte. Op basis van zijn woonplaats werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter gespecialiseerd in terreurzaken.

Vingerafdruk

De FBI zou de Irakees uit Koksijde via vingerafdrukken aan een mislukte aanslag gelinkt hebben. Het zou gaan om een afdruk van zijn duim op de tape die gebruikt werd bij het maken van een bom. De bewuste bom werd in zijn wijk teruggevonden in een vuilnisbak en ontmanteld.

Ismaïl A. werd begin juli 2021 gearresteerd. Daarna werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van terroristische moord, terroristische poging tot moord en deelname aan een terroristische groepering. De verdachte zou in 2005 en 2006 betrokken geweest zijn bij een sectie van al-Qaida. Naast de mislukte bomaanslag zou A. volgens een anonieme getuige ook een rol gespeeld hebben bij een dodelijke schietpartij. Dat incident deed zich voor aan een soennitische moskee, terwijl A. zelf nochtans een soennitische moslim zou zijn.

"Onschuldig"

De verdachte schreeuwt nog steeds zijn onschuld uit. Meester Nadia Lorenzetti drong in de Brugse raadkamer meermaals met succes aan op een vrijlating onder voorwaarden. Na beroep van het federaal parket werd die beslissing enkele keren teruggedraaid door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

Eind mei oordeelde de KI opnieuw dat A. aangehouden moet blijven, maar werd beslist dat hij de voorhechtenis onder elektronisch toezicht mag ondergaan. In afwachting van zijn proces zit de verdachte nu dus thuis met een enkelband.