Fastned opent snellaadstation aan luchthaven Oostende

Dat gebeurt met stroom op basis van zonne- en windenergie. Fastned wil in België meerdere snellaadstations bouwen en heeft daarvoor onder meer een partnerschap met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadpalen. Aan die oplaadpalen kunnen elektrische wagens tot 300 kilometer opladen aan groene stroom. Dat gebeurt in amper een kwartier tijd.

Fastned heeft in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al 126 laadstations en wil ook in België een netwerk aan laadstations uitbouwen. "We hebben een partnerschap met Wegen en Verkeer. Daarbij gaan we laadstations bouwen aan de snelwegen", zegt CEO van Fastned Michiel Langezaal. De bouw van die laadstations is volgens de CEO broodnodig. "Er komen steeds meer modellen van elektrische auto's en mensen kopen die ook steeds meer. Het is belangrijk dat chauffeurs van elektrische auto's kunnen rekenen op een goed netwerk van publieke infrastructuur. Zo zorgen we dat mensen vrijheid hebben", aldus Langezaal.

Het station in Oostende houdt een investering in van 500.000 euro. Grotere stations komen op een investering van 1 miljoen euro. Het initiatief werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt van het Europese programma "Connecting Europe Facility", gefinancierd door de Europese Commissie.