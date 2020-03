Farys levert gezuiverd kanaalwater uit de kraan

Die bevindt zich op de industriezone langs het kanaal Oostende-Brugge. In het centrum zal brak water uit dat kanaal via membraanfilatrtie omgezet worden tot drinkbaar kraantjeswater. Van daaruit kan dagelijks 12 miljoen liter kwalitatief drinkwater vloeien naar Oostende en Middelkerke. In ongeveer een uur worden alle ongewenste stoffen via verschillende barrières verwijderd. Daarna wordt het water opnieuw gemineraliseerd zodat het drinkbaar wordt.

Krapte aan drinkwatervoorraad

Met het waterproductiecentrum, dat een investering van circa 10 miljoen euro vertegenwoordigt, anticipeert Farys/TMVW op de mogelijke effecten van de klimaatwijziging en droogte. Bovendien speelt het bedrijf in op de gekende krapte aan ondergrondse drinkwatervoorraden in dit deel van het land.