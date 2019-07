De crowdfundingcampagne van voetbalclub KV Oostende om zonnepanelen te plaatsen op het dak van twee van de tribunes, loopt vlotjes. De club hoopte tegen augustus 320.000 euro in te zamelen en heeft nu al 250.000 op zak.

Op de hoofd- en C-tribune komen er straks 1036 zonnepanelen, goed voor het jaarlijks equivalent van wat een paar honderd gezinnen aan stroom nodig hebben. Het is het eerste zonne-energieproject in ons land op een voetbalstadion dat door supporters betaald wordt. Die kunnen aandelen kopen aan 100 euro per stuk. Vanaf vijf aandelen krijgen ze recht op een belastingvermindering en een aandeel brengt jaarlijks 3% op. Vooral buren, particulieren en fans tonen grote interesse.