Fans Club Brugge beleven de tijd van hun leven in Madrid

Club Brugge speelt vanavond z'n tweede wedstrijd in de Champions League, op bezoek bij Real Madrid.

De match begint om 18u55, maar de supporters van blauw-zwart zorgen al de hele middag voor sfeer, ondermeer op de beroemde Plaza Mayor in Madrid. Meer dan 3500 fans hebben de verplaatsing meegemaakt. Allemaal dromen ze van een stunt in het mytische Bernabeustadion. Club hield het op 0-0 in z'n eerste match tegen Galatasaray. Real Madrid verloor met zware 3-0-cijfers van PSG.