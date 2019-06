Familiedrama in Pittem nipt vermeden

In Pittem is een familiedrama vermeden dankzij een alerte buur.

Het Nieuwsblad schrijft dat een koppel er samen een einde aan zou maken, en bijzonder veel had gedronken. De vrouw van 75 sleepte haar toen al bewusteloze man naar buiten, wellicht om hem in de waterput te gooien.

Alerte buur

Maar een buur in de straat zag dat gebeuren, en verwittigde de hulpdiensten. Die konden het drama net op tijd vermijden. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zijn vrouw is opgepakt en verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be