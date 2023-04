Familie Vandecasteele voert actie: 'Teken massaal de petitie voor Oliviers vrijlating'

Op de Burg in Brugge heeft de familie van Olivier Vandecasteele actie gevoerd. De 42-jarige hulpverlener zit er al meer dan een jaar in de gevangenis, onschuldig zeggen ze. Samen met enkele politici roept de zus van Olivier iedereen op om een...

Hulpverlener Olivier Vandecasteele zit vandaag dag op dag 425 dagen vast in een Iraanse cel. Met de actie op de Burg van Brugge wil zijn familie de mensonterende opsluiting nog maar eens aankaarten. Ze roepen iedereen op om de online petitie van Amnesty International te tekenen.

"We zitten aan meer dan 340.000 handtekeningen. Dat toont aan dat iedereen de vrijlating van Olivier wil, omdat het nu heel dringend wordt", zegt zus Nathalie.

Ruildeal

In de voorbije 14 maanden had Olivier maar zeven keer contact met de familie, de Belgische ambassadeur kon hem 9 keer spreken. Er is een juridisch akkoord tussen België en Iran om Olivier te ruilen voor een terrorist. Het kan snel gaan, maar het blijft voorlopig afwachten op de uitlevering.

"Ik vind dat zoiets niet kan. Dat een regime een onschuldig iemand kan oppakken, in afschuwelijke omstandigheden gijzelt. Daar dan nog eens een crimineel voor loslaten... Eigenlijk zouden alle Europese landen daar moeten tegen opkomen", zegt iemand die de petitie heeft ondertekend.

"Onmenselijke straf"

De Zuid-West-Vlaamse hulpverlener is in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Enkele politici steken de familie een hart onder de riem. Onder hen de Brugse liberalen Jasper Pillen en Mercedes Van Volcem, en ook burgemeester Dirk De fauw.

"Ik weet niet wanneer hier in België nog zweepslagen zijn uitgesproken. Het is een onmenselijke straf die hem opgelegd is, zonder geldige reden", zegt die laatste.

Olivier Vandecasteele zit sinds een week of twee in de Evin-gevangenis waar hij aanvankelijk was opgesloten, zonder licht, matras of medicatie. Zijn toestand is levensbedreigend, zegt zijn familie.