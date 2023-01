Familie Vandecasteele: 'Rechter overtuigen om Olivier vrij te krijgen. Zijn leven is in gevaar'

Iran voert de druk op om er een gevangenenruil door te krijgen met een Iraanse terrorist die bij ons in de gevangenis zit. De familie spreekt van pure chantage zet dan ook alles op alles om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen.

Ze willen het Grondwettelijk Hof overtuigen om de Irandeal alsnog goed te keuren. Die was eerder geschorst. "We gaan werken met onze advocaten om te verzekeren dat we alle argumenten hebben om de rechter te overtuigen dat Olivier het enige slachtoffer is. Zijn leven is in gevaar," zegt Olivier Van Steirtegem, woordvoerder van de familie Vandecasteele.

In Iran is Vandecasteele veroordeeld voor het samenwerken met de Verenigde Staten, voor geldsmokkel, spionage en witwassen. Feiten die hij altijd heeft ontkend. Voor de familie van Olivier Vandecasteele is dit in ieder geval een nieuwe klap.

"Dat Is een ramp he. ’t Is een emotionele rollercoaster," zegt Van Steirtegem. "Olivier zit al 11 maanden alleen in een cel, in een kelder, in de kou, met de lichten constant aan. Hij heeft alleen maar een T-shirt. Hij is 25kg vermagerd. Nu moet zijn moeder horen van een persagentschap dat haar zoon wordt veroordeeld tot 74 zweepslagen. Hoe kun je daarmee leven?"