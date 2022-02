Familie slachtoffer val in werfput zoekt getuigenissen

De familie van Piet Sintobin uit Izegem is op zoek naar getuigen die eerder ook melding maakten bij de stad van de onveilige situatie op die plaats.

Izegemnaar Piet Sintobin viel in een werfput waar planken over lagen, maar die begaven het. Hij viel anderhalve meter diep en raakte vast tussen de leidingen. De hulpdiensten moesten hem reanimeren maar hij overleed in het ziekenhuis. (lees verder onder de video)