Familie schenkt Yper Museum unieke stukken kant

Het museum zet naar aanleiding van de schenking de mini-tentoonstelling ‘Aan de fijne kant’ op. Het is de eerste tentoonstelling in de reeks GANGMAKERS. Daarmee wil het Yper Museum op regelmatige basis schenkingen, mooie restauratieprojecten en ongekende deelcollecties in de kijker zetten.

