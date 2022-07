Familie bezorgd om ngo-medewerker die al 5 maanden in Iraanse cel zit

Sinds februari zit de ngo-medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke vast in een Iraanse cel. Volgens zijn familie is hij onschuldig en ziet hij enorm af in de cel. "Hij kwijnt al bijna vijf maanden in volledige afzondering weg in de cel."

De West-Vlaamse familie van Olivier Vandecasteele plaatst een oproep op hun facebook om steun te vragen voor zijn vrijlating. "137 dagen geleden is Olivier aangehouden in Iran en opgesloten in de EVIN-gevangenis van Teheran. Hoewel hij onschuldig is, kwijnt hij al bijna vijf maanden in volledige afzondering weg in een cel", zegt zijn zus Nathalie.

Volgens zijn zus leeft hij in onmenselijke omstandigheden. "De eerste twee maanden sliep hij op de grond, zonder matras, met bijna 24 op 24 het licht aan. Dagelijks wordt hij ondervraagd. Hij is ook veel gewicht verloren en heeft een voetinfectie."

Geen motief

Olivier Vandecasteele is in de nacht van 24 op 25 februari opgepakt in Iran. Over het motief is weinig bekend. De zaak doet onmiddellijk denken aan de Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali. De gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel zit al acht jaar in de gevangenis in Iran. Hij werd ogepakt op verdenking van spionage en is ter dood veroordeeld.

Vandecasteele zet zich al zijn hele leven in voor anderen. Zo is hij met Werelddokters naar Afghanistan en Mali afgereisd. In Iran is hij al jaren actief als humanitair medewerkers voor verschillende ngo's. "Vandaag heeft Olivier uw steun nodig", klinkt het in een videoboodschap van zijn familie.

#FreeOlivierVandecasteele

Onder de hashtag #FreeOlivierVandecasteele wil de familie mensen oproepen om een petitie te ondertekenen. "Het is ondenkbaar dat ons land niet alles in het werk stelt om hem uit de gevangenis te krijgen", zegt zijn zus Nathalie.

Ook de mama van Olivier doet een oproep: "Help ons nu om hem thuis te brengen, zodat we hem in onze armen kunnen sluiten."

De petitie is intussen al door meer dan 4.000 mensen ondertekend.

Gevangenenruil

De plenaire Kamer zal zich donderdag uitspreken over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. De deal dateert van 11 maart en werd afgelopen woensdag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen goedgekeurd.

De gevangenis van Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. De Belgische regering ijvert dan weer voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele.