Famiflora geeft 3.000 gratis kerstbomen weg

Het tuincentrum Famiflora, dat opgericht werd door twee West-Vlamingen, geeft dit weekend 3.000 kerstbomen gratis weg. Na enkele uren was alles al weg.

Politie en parket vielen donderdagochtend binnen in de winkel in Moeskroen net over de taalgrens. De deuren gingen op slot door enkele bouwovertredingen. Het parket van Charleroi besloot de zaak te sluiten.

Alles weg

De timing van de sluiting komt erg ongelegen: vlak voor de kerstperiode. Het tuincentrum heeft zelfs vijf vrachtwagens met kerstbomen die zo snel mogelijk de deur uit moeten. Famiflora zorgt voor een kerstcadeau voor de klanten, want dit weekend gaven ze 3.000 echte kerstbomen gratis weg. Dat gebeurde op de parking van het tuincentrum in Estaimpuis.

In amper enkele uren tijd, was alles weg.