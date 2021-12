Facebook haalt filmpjes Sint Sonja van Han Coucke offline

Coucke postte er elke dag een filmpje van Sint Sonja en Taliban Piet. Ludiek bedoeld, maar blijkbaar ziet het sociaal netwerk dat anders. Nochtans is de pagina voor Coucke als komiek ook belangrijk, als promotietool voor zijn job. Facebook onderzoekt de zaak. Als er niets gebeurt, stapt Coucke naar de rechter.

Han Coucke: Wij denken dat de computersystemen het woord Taliban hebben aanzien als promotie voor de Taliban. Wat natuurlijk in humoristische context niet zo is.” Sint Sonja is daarom noodgedwongen uitgeweken naar Youtube, maar Han Coucke is wel zijn hele netwerk op Facebook kwijt. “Als ik ergens optreed, post ik dat en dan komen ze naar mijn optredens. Dus voor mij is dat mijn leefwereld geworden. Dus als je dat wegpakt, wordt de stekker uit mijn job getrokken. En waarom is mij compleet onduidelijk.”

Juridische stappen

Contact opnemen met Facebook blijkt bovendien bijzonder moeilijk. Pas na dagen heeft hij eindelijk een mailadres te pakken gekregen. Komt er niet snel antwoord, dan wil Coucke verder gaan. “Dan ga ik absoluut juridische stappen nemen. Ik weet, het is onontgonnen gebied. Maar als niemand het doet.... . Ik vind als publiek figuur moet je dat doen.”

En ondertussen toert Han Solo ook rond met de voorstelling Retro. In de hoop dat het straks nog kan, want mogelijk strooit het Overlegcomité morgen extra roet in het eten.