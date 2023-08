Ezel Berry kampt door de vele regen met problemen aan z'n hoeven. Die zijn zachter geworden, wat het stappen onmogelijk maakte. In twee weken tijd zijn ze tot in Beveren geraakt, in Oost-Vlaanderen. Als Berry weer hersteld is, zetten ze hun weg verder. De totale afstand bedraagt 600 km. Met hun actie zamelen de broers geld in voor projecten in het Afrikaanse Benin.