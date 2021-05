Extra zwemzone in kanaal Kortrijk-Bossuit

In totaal komen er in Vlaanderen minstens vier bijkomende plaatsen waar je in openlucht kunt zwemmen. De Vlaamse regering gaat intussen op zoek naar betere regels rond zwemmen in openlucht, zodat er in nog meer openbare wateren kan worden gezwommen.

"De warme, zelfs ronduit hete zomers, versterken de vraag naar zwemmen in open water", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. "Een vraag die ik ter harte neem." Ook minister van Sport Ben Weyts vindt dat er meer in openlucht moet kunnen worden gezwommen. "Het is een beetje gek dat we miljoenen investeren in zwembaden, terwijl we kosteloze zwemmogelijkheden in de natuur links laten liggen. Ik vind dat we daarin minder terughoudend moeten zijn." Voor deze zomer komen er alvast vier binnenwateren bij, kondigen Demir en Weyts aan, onder meer dus een bijkomende zone in het kanaal Kortrijk-Bossuit.