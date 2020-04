Extra werkingsmiddelen voor Beschut Wonen

Om extra kosten, veroorzaakt door de coronacrisis, te helpen opvangen. Mensen in armoede of psychisch kwetsbaren voelen nog sneller dan anderen de gevolgen ervan. Elke organisatie kan rekenen op 10.000 euro. Eén van hen is Beschut Wonen in de regio Roeselare-Tielt met dagwerking "De Bieweg".

Alternatieve werk- en communicatievormen

De dagelijkse activiteiten in de ateliers liggen door de lockdown helemaal stil. Normaal komt hier een honderdtal leden werken of zich creatief bezighouden. De tienduizend euro extra werkingsmiddelen van de Koning Boudewijnstichting zijn hier dan ook meer dan welkom. "Dankzij de middelen van de Koning Boudewijnstichting kunnen we nu voorzien in materiaal voor beeldbellen, telefonische en alternatieve werkvormen die we niet konden aanbieden," zegt Jeroen Devos van De Bieweg.