Extra veiligheidsmaatregelen voor Nieuwsjaarsduiken

Er wordt een stevige noordwestenwind van 4 tot 5 beaufort voorspeld en een golfhoogte tot 1,30 meter. Wel worden extra maatregelen genomen. De deelnemers mogen maar in het water tot een hoogte tussen de knie en de heup, en binnen een afgebakende zone onder toezicht van de duikers-redders.

Ook de kerstboomverbranding tijdens de vooravond zal plaatsvinden, maar dit met een beperkt aantal kerstbomen uit veiligheids- als milieuoverwegingen. Hieraan wordt extra aandacht besteed door de veiligheidsdiensten, in het bijzonder de brandweer.

Het vuurwerk, dat voorzien is om 18.30u, zal geëvalueerd worden op basis van de weersomstandigheden op dat ogenblik.

OOSTENDE

Ook in Oostende gelden dezelfde regels. Daar mag in het water gegaan worden tot een hoogte tussen de knie en de heup, binnen een afgebakende zone. Iedereen krijgt ook 20 minuten de tijd in plaats dan een half uur om het water in te duiken.

Bart Tommelein schiet om 15u de duik op gang in Oostende. In Wenduine staat de start gepland om 16 uur.