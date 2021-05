De voorbije dagen waren er af en toe conflicten met Fransen. Ze droegen hun mondmasker niet correct, of zaten met te veel personen aan één tafel. In Frankrijk zijn de maatregelen momenteel nog altijd strenger. Daarom zakken veel Fransen af naar Kortrijk. Maar ook als de terrassen in Frankrijk woensdag opengaan, zal Kortrijk extra stewards blijven inzetten, want de Fransen lijken de regels niet te kennen of niet te willen kennen, zegt het stadsbestuur.