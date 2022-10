Extra steun voor zwaar getroffen varkenssector

Hij heeft een wetsvoorstel ingediend om voor het tweede jaar op rij de verplichte bijdrage aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren kwijt te schelden.

Het gaat dan om 3 miljoen euro ofwel een vrijstelling per bedrijf van 650 euro. De varkenssector heeft het moeilijk door hoge energie-en voederkosten, de situatie in Oekraïne, en de naweeën van de coronacrisis. De federale regering had de sector al officieel erkend als sector in moeilijkheden tot in maart, die maatregel is verlengd tot eind dit jaar. Over twee weken wordt het wetsvoorstel in principe goedgekeurd.