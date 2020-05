Extra steun voor luchthaven Oostende

Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende, Bart Tommelein reageert tevreden. “De afgelopen jaren heeft de luchthaven extra taken inzake veiligheid, beveiliging en brandweer opgenomen. Ik ben blij dat Vlaams minister Lydia Peeters er voor gezorgd heeft dat ze een eerlijke vergoeding krijgen voor wat er uitgevoerd werd.”

De Vlaamse overheid heeft een dadingsovereenkomst afgesloten met de luchthaven van Oostende waarin een aantal taken geregeld worden. Voor het uitvoeren van die taken ontvangt de luchthaven ondersteuning. In de afgelopen jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de luchthaven echter meer taken uitgevoerd en ze vroeg daarvoor bijkomende ondersteuning.