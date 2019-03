Extra politietoezicht en charter tegen overlast Ieper

In Ieper zet de politie vanaf vandaag een extra overlastpatrouille in. Die zal 's avonds tijdens het weekend een extra oogje in het zeil houden in de uitgaansbuurt.

Dat is rond de Vismarkt en andere cafés en fuifzalen. Zo is bijvoorbeeld glas op straat verboden. Wie betrapt wordt riskeert een gasboete tot 60 euro. Aanleiding is de recente incidenten waarbij vorig weekend nog een jongeman een bierglas in het gezicht kreeg.

(lees verder onder de foto)

Charter met horeca

Donderdag was er overleg tussen stad en politie. De stad zal ook het bestaande camerasysteem evalueren en sommige toestellen vervangen indien nodig. Er komt ook een charter met de horecauitbaters. Daarin beloven ze zich te houden aan afspraken rond geluidsoverlast en drugspreventie.

Schepen van jeugd Dimitry Soenen: “Jongeren moeten in Ieper kunnen uitgaan en van het leven genieten. Maar dat moet veilig. De extra overlastpatrouille van de politie is wat mij betreft een hart onder de riem: de politie is aanwezig en houdt de café’s en uitgaansbuurten goed in de gaten.”

Burgemeester Emmily Talpe vult aan: “Begin mei gaan we in de schoot van het politiecollege de inzet van de bijkomende patrouilles evalueren en kijken of die moet bijgestuurd of verlengd worden. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat we op korte termijn met de horeca-uitbaters een aantal engagementen op papier kunnen zetten om overlast in de toekomst in te perken. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid van de jongeren, de uitbaters, de lokale overheid en de politie.“

