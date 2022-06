Extra politie in Blankenberge voor druk weekend

Vandaag en morgen krijgen we tropische temperaturen, die kunnen oplopen tot 33 graden. Maar aan de kust blijft het koel. En dus zetten ze zich daar schrap voor de toevloed van toeristen. Om alles in goede banen te leiden, zal er extra politie zijn, ook in Blankenberge.

Tijdens de zomer kan de lokale politie rekenen op steun van de federale politie en van politiemensen uit andere lokale zones. Maar dit weekend is het dus wat behelpen. Zo worden ook rechercheurs het strand opgestuurd.

(lees verder onder de foto)

"Bijzonder buiten zomerseizoen"

Een 20-tal politiemensen moet ervoor zorgen dat er geen incidenten zijn, zoals twee jaar geleden.

Hans Quaghebeur is korpschef van PZ Blankenberge-Zuienkerke: "Het speciale eraan is dat we nog niet in het volle zomerseizoen zitten. De aangekondigde versterkingen zijn er dus nog niet.

We volgen wel de weerberichten, en vandaag en morgen verwachten we heel mooi weer aan de kust, en ook heel veel volk. Die zijn nu trouwens aan het toestromen. En dus moeten wij extra mensen inzetten om ervoor te zorgen dat die mensen hier op een veilige manier hun vrije tijd kunnen doorbrengen."