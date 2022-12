Er komen extra plaatsen voor crisiszorg in het Psychiatrisch Centrum in Menen.

Nu heeft het centrum 10 bedden voor mensen in een crisissituatie, dat worden er over 3 maanden 22. Die zijn vooral bedoeld voor mensen die agressief kunnen zin of bij wie de kans op zelfdoding groot is. De dienst crisishulp is 24 uur per dag open, 7 op 7. Wie zelf nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813.