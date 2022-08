In alle kustgemeenten, behalve in Knokke-Heist, is er sinds deze zomer extra plaats voor watersporters. Alles samen is er op zee iets meer dan 9 kilometer gereserveerd voor watersport, tot voor kort was dat een kleine 6 kilometer.

De uitbreiding was nodig want watersport wordt steeds populairder. Uit cijfers van Wind en Watersport Vlaanderen blijkt dat het aantal leden steeg van ruim 25.000 in 2018 tot bijna 30.000 vorig jaar.

Minister Van Quickenborne wil de ruimte voor watersport nog uitbreiden en pleit voor de invoering van een aparte regeling tijdens de zomer en de winter. Dat is nu al zo in Bredene, De Panne en Koksijde, waardoor er in de winter nog eens 1,2 kilometer watersportzone bijkomt.