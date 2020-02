Twee jaar geleden kocht de gemeente voor het eerst zo'n camera aan en die heeft zijn nut bewezen. De mobiele camera kan op verschillende locaties geplaatst worden. Volgens burgemeester Hendrik Verkest zorgen ze voor een afschrikeffect en en is er minder overlast. "Door een tweede camera aan te kopen, is het volledige grondgebied van de gemeente ook beter afgedekt en kunnen we gerichter te werk gaan met de actuele situatie," zegt Verkest.