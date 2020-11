Extra maatregelen op snelwegparking Westkerke

Vlaanderen gaat extra investeren in de snelwegparking in Westkerke, langs de E40. Er komt ruim een half miljoen euro aan maatregelen.

De snelwegparking in Westkerke is al lang een probleem. Vluchtelingen worden er door mensensmokkelaars afgezet, of ze kruipen er in vrachtwagens. De huidige hekken en prikkeldraad verhelpen dat nauwelijks.

Middenberm dicht

Vlaanderen gaat daarom investeren in een beter hekken rond de snelwegparking, en er komen ook twaalf slimme camera’s rond het terrein. Op de middenberm van de snelweg komt bovendien ook een afsluiting. Vluchtelingen steken soms de snelweg over van de ene naar de andere parking. Dat is levensgevaarlijk, zeker ’s nachts.

