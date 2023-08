Extra gemeenteraad over (on)veiligheid in Wervik

In Wervik is de criminaliteit niet toegenomen, ook al voelt het misschien zo aan bij heel wat inwoners. Dat heeft de korpschef van de politiezone Arro Ieper gezegd op een bijzondere gemeenteraad.

De oppositiepartijen in Wervik hadden gisteravond die extra gemeenteraad laten bijeen roepen. Aanleiding was het uitbranden van een Franse auto in een rustige straat enkele weken geleden. Kevin Coigné, korpschef politiezone Arro Ieper: "Het brandend voertuig in de straat in Wervik is een heel uitzonderlijke gebeurtenis, ingrijpend voor de bewoners en zeker voor de omgeving. Het subjectief onveiligheidsgevoel dat er heerst is perfect logisch door een aantal specifieke gebeurtenissen van de laatste weken en maanden. Maar dat vertaalt zich niet in de objectieve cijfers."

Die cijfers laten dus geen stijging zien van de criminaliteit in Wervik. Youro Casier, burgemeester Wervik: "Ik denk dat de korpschef heeft aangetoond, op basis van cijfers en argumenten, dat er wel een aantal zaken zijn die moeten aangepakt worden, maar men mag het niet zover drijven om te zeggen dat het hier echt de Far West aan het worden is."

Bert Verhaeghe (Oppositiepartij Team 2030): "Er is geen grote stijging van de misdrijven zelf. Maar ik zou die cijfers toch ook even op de lange termijn willen zien. Het valt toch niet te ontkennen dat er een onveiligheidsgevoel leeft bij onze mensen. En dat heeft ook wel te maken met feiten die mensen elke dag zien in onze stad."

"Geen normale situatie"

Volgens de oppositie durven veel mensen na 10 uur ’s avonds niet meer buiten komen. Sanne Vantomme (Oppositiepartij N-VA): "Mensen durven de fiets niet meer op langs de Leie als het donker is. Dat is geen normale situatie. Ik denk dat de drugscriminaliteit in Wervik ook groter is dan we zelf denken. Maar daarover hebben we geen cijfers."

De politie vraagt de inwoners in elk geval om elke verdachte situatie te melden.