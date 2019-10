Extra douaniers en geslaagde tests: Zeebrugge klaar voor brexit

De FOD Financiën kon alle vacatures voor extra douaniers in de haven invullen, en de haven en douane van Zeebrugge deden afgelopen week verschillende geslaagde tests. "Wij zijn goed voorbereid op de brexit, hopelijk zijn andere spelers dat ook", aldus Coens.

Sinds de eerste aankondiging van de brexit is de haven volop bezig met voorbereidingen. De FOD Financiën ging nationaal op zoek naar 386 extra douaniers, van wie er 27 in de haven van Zeebrugge gingen werken. "De 27 vacatures voor Zeebrugge zijn intussen ingevuld" zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. De douane draaide afgelopen week al een test rond de capaciteit van de grensinspectiepost. Die was geslaagd. "Nationaal zijn er nog 59 vacatures open."

Extra parkings & circulatieplan

Verder zorgde de haven zelf voor twee extra parkings en een goed uitgewerkt circulatieplan. "Door de brexit kan alles opstoppen aan de grenzen en in de haven. Dan is er extra logistieke ondersteuning nodig en meer plaats om alles te stockeren", zegt Coens.

Al is de operationele kant van de haven niet het grootste probleem volgens Coens. "De vraag zal zijn hoeveel lading hier zal toekomen die niet in orde is met papieren. De regionale actoren zijn goed voorbereid maar ik weet niet hoe de situatie is in Oost-Europa." De douane deed al acties om te informeren in Oost-Europa en ook de Europese Unie zal campagne voeren. "We kunnen wat extra drukte aan maar als het te erg wordt, zal het zeer moeilijk worden om alles in goede banen te leiden. Vooral voor vervoer van voedsel en dergelijke is dat een risico. Gelukkig is de inspectie voor voedsel ook goed voorbereid", aldus Coens.

Ook Britten beter voorbereid

Volgens Coens zijn de Britten intussen ook beter voorbereid. "In april was niemand helemaal voorbereid, nu zijn we dat allemaal wel." Aangezien de brexit voor een feestdag valt, hebben de politie, douane en haven alvast gezorgd dat er toch voldoende personeel aan het werk zal zijn in de haven. "Ik denk dat alles eerder geleidelijk en gespreid op gang zal komen, maar het zal toch alle hens aan dek zijn op het moment zelf, ook al is het gewoon om te begeleiden", zegt Coens.

Op vlak van handel tussen de haven van Zeebrugge en Groot-Brittannië ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. "Ik kan me niet voorstellen dat de handel met Groot-Brittannië beter wordt. We zitten nog steeds met de mogelijkheid dat de pond enorm zakt en onzekerheid is nooit goed voor de handel. Uiteindelijk zal alles wel afvlakken en gok ik dat alles gematigder zal worden op lange termijn", besluit Coens.